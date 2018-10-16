Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим направил письмо Священному Синоду Элладской Православной Церкви с просьбой созвать внеочередное заседание в связи с церковной ситуацией в Украине.

Документ 15 октября опубликовало агентство Romfea, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Митрополит Серафим призвал Элладскую Церковь отреагировать на церковную ситуацию в Украине. В письме говорится о возможности гражданского противостояния в Украине из-за церковного кризиса, а также об угрозе преследований канонической Украинской Церкви.

Также иерарх отметил, что наметился разрыв между греческими и славянскими Церквами, в связи с чем он предлагает иерархам Элладской Церкви собраться на внеочередном Священном Синоде для обсуждения насущных проблем.

Напомним, ранее митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим обратился к Патриарху Варфоломею с призывом своими действиями в Украине не провоцировать раскол мирового Православия.