Митрополит Элладской Церкви призвал созвать внеочередной Синод по ситуации в Украине [ Редактировать ]
Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим направил письмо Священному Синоду Элладской Православной Церкви с просьбой созвать внеочередное заседание в связи с церковной ситуацией в Украине.
Документ 15 октября опубликовало агентство Romfea, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Митрополит Серафим призвал Элладскую Церковь отреагировать на церковную ситуацию в Украине. В письме говорится о возможности гражданского противостояния в Украине из-за церковного кризиса, а также об угрозе преследований канонической Украинской Церкви.
Также иерарх отметил, что наметился разрыв между греческими и славянскими Церквами, в связи с чем он предлагает иерархам Элладской Церкви собраться на внеочередном Священном Синоде для обсуждения насущных проблем.
Напомним, ранее митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим обратился к Патриарху Варфоломею с призывом своими действиями в Украине не провоцировать раскол мирового Православия.
по теме
Волкер и Аваков предостерегли от провокаций 14 октября
Глава МВД Арсен Аваков обещает действовать жестко, чтобы противодействовать экстремизму и религиозной вражде
Автокефалия усилит суверенитет Украины - Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко предостерегла "горячие" головы от недопустимых действий
Историческое решение Вселенского патриархата: когда ждать Томоса и как это отразится на жизни украинцев?
Церковные отношения в Украине, да и во всем православном мире неминуемо будут пересмотрены - как это отразится на жизни в нашей стране?
Обнародован перевод официального объявления Вселенского Патриархата по "украинскому вопросу"
Обнародован перевод официального объявления Священного Синода Константинопольского Патриархата по решениям, которые были приняты на Фанаре 11 октября
Томос об автокефалии Украина может получить уже в ноябре
На должность главы единой Украинской православной церкви УПЦ КП будет выдвигать кандидатуру патриарха Филарета