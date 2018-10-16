Для увеличения численности своих надводных сил в Азовском море, Россия перебросила два корабля ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар" и ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) проекта 10410 "Светляк" Береговой охраны ФСБ. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

10 октября ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) был замечен у Чебоксарского водохранилища неподалеку от Нижнего Новгорода за переходом в Архангельске.

В издании добавляют, что на следующий день - 11 октября по этому же маршруту начал осуществлять переход ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар".

"Ожидается, что оба корабля прибудут в Азовское море после 20 октября", - говорится в сообщении.

Оба эти корабля были построены на заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге и хотя были разработаны по одному проекту 10410 "Светляк", но имеют различное вооружение на своем борту.

Так, сообщается, что ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар", он был введен в эксплуатацию в 1995 году и вооружен: 76 мм артиллерийской установкой АК-176м, 30 мм артиллерийской установкой АК-630М, двумя пусковыми установками для ПЗРК "Игла", 2 бомбосбрасывателями (12 ГБ ББ-1), 2х7 55 мм гранатометами МРГ-1 "Огонек" (гранаты РГ-55М, ГРС-55).

В издании добавили, что также на судне установлена ​​новая РЛС МР-415.4 "Поиск" и НРЛС МР-3ПВ "Лиман-18М1".

Вооружение ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) проекта 10410 имеет две 30 мм артиллерийские установки АК-630М, две пусковые установки для ПЗРК "Игла", 2 бомбосбрасывателя (12 ГБ ББ-1), 2х7 55 мм гранатомета МРГ-1 "Огонек" (гранаты РГ-55М, ГРС-55)

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