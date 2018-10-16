Россия направила в Азовское море военные корабли [ Редактировать ]
Для увеличения численности своих надводных сил в Азовском море, Россия перебросила два корабля ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар" и ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) проекта 10410 "Светляк" Береговой охраны ФСБ. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
10 октября ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) был замечен у Чебоксарского водохранилища неподалеку от Нижнего Новгорода за переходом в Архангельске.
В издании добавляют, что на следующий день - 11 октября по этому же маршруту начал осуществлять переход ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар".
"Ожидается, что оба корабля прибудут в Азовское море после 20 октября", - говорится в сообщении.
Оба эти корабля были построены на заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге и хотя были разработаны по одному проекту 10410 "Светляк", но имеют различное вооружение на своем борту.
Так, сообщается, что ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар", он был введен в эксплуатацию в 1995 году и вооружен: 76 мм артиллерийской установкой АК-176м, 30 мм артиллерийской установкой АК-630М, двумя пусковыми установками для ПЗРК "Игла", 2 бомбосбрасывателями (12 ГБ ББ-1), 2х7 55 мм гранатометами МРГ-1 "Огонек" (гранаты РГ-55М, ГРС-55).
В издании добавили, что также на судне установлена новая РЛС МР-415.4 "Поиск" и НРЛС МР-3ПВ "Лиман-18М1".
Вооружение ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) проекта 10410 имеет две 30 мм артиллерийские установки АК-630М, две пусковые установки для ПЗРК "Игла", 2 бомбосбрасывателя (12 ГБ ББ-1), 2х7 55 мм гранатомета МРГ-1 "Огонек" (гранаты РГ-55М, ГРС-55)
Ранее мы писали о том, что Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Черного и Азовского морей.
по теме
ФСБ задержала украинцев в Азовском море
Представители ФСБ России задержали двух граждан Украины недалеко от российского населенного пункта Весело-Вознесенка
Российский катер устроил провокацию в Азовском море (видео)
Российский пограничный катер типа "Мангуст" на большой скорости пытался сблизиться с украинскими кораблями в Азовском море
Санкции против России: Италия хочет ослабить "наказание"
Италия предложит Европейскому Союзу ослабить санкции против России
Рада ЄС затвердила новий режим санкцій щодо використання хімічної зброї
Рада ЄС затвердила новий режим санкцій у відповідь на використання хімічної зброї. Відтепер Євросоюз зможе застосовувати обмежувальні заходи відносно осіб та організацій, залучених до розробки та використання хімічної зброї
Засідання Синоду РПЦ у Мінську: про що домовилися
І от щойно стало відомо, що Російська православна церква повністю розриває відносини з Константинопольським патріархатом. Про це повідомляє інформагенство "Інтерфакс".