Курс доллара вырос в обменниках 16 октября [ Редактировать ]
16 октября курс покупки и продажи доллара в обменных пунктах украинских банков вырос по сравнению с предыдущим банковским днем.
Так, средний курс покупки американской валюты вырос на 1,27 копейки до 27,8297 гривны, а средний курс продажи вырос на 1,30 копейки - до 28,1307 гривны, сообщает "Ліга. Финансы".
Максимальный курс покупки составил 27,9 гривны за доллар, минимальный курс продажи – 27,97 гривны за доллар.
Средний курс покупки евро вырос на 1,80 копейки и составил 32,0840 гривны, а средний курс продажи упал на 0,67 копейки до 32,6613 гривны за евро.
Продать евро дороже можно за 32,24 гривны, купить дешевле - за 32,45 гривны.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,9 копейки и составляет 3,824 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 копейки и составляет 4,325 гривны за 10 рублей.
Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,14 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,2 гривны.
Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменных пунктах 16 октября. Табл.: "Ліга. Финансы".
При этом НБУ установил на 16 октября официальные курсы валют на уровне 27,928166 гривны за доллар и 100 евро - 32,324059 гривны за евро.
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