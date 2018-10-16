Внедрение системы позволяет руководству "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка видеть ситуацию в динамике, собрать данные о фактической урожайности по каждому полю и отслеживать весь процесс перемещения собранного урожая с поля на элеватор

Об этом пишет "Деловая столица".

"Главное отличие "Укрлендфарминг" от других агрохолдингов - в наличии своей телеметрической системы, - пояснил заместитель генерального директора по вопросам аграрных IT-инноваций компании Владимир Бабий. - Это означает, что практически со всех единиц техники собираются данные о перемещении, о скорости, об оборотах двигателя, об использовании топлива, показатели нагрузки на двигатель и многое другое. На основании этих данных и строится система вывоза урожая с поля".

По его словам, в компании построена система учета, собирающая информацию независимо от людей. "Она полностью сама контролирует процесс уборки урожая. Сколько, кому, какой машине отгружено, сколько машина привезла на элеватор и так далее - информацию обо всем дают датчики, установленные на каждом комбайне. GPS-трекеры, которые установлены на все без исключения автомобили, отслеживают все их перемещения. Это позволяет существенно сократить количество диспетчеров (так как основная информация обрабатывается в системе), а также учетчиков, находящихся на поле", отметил Владимир Бабий.

Кроме того, система позволяет сократить количество работников службы безопасности, так как основные процессы становятся намного более прозрачными. "Можно сказать, что это маленький IoT (интернет вещей), который мы создали у себя в холдинге", подчеркнул Владимир Бабий.

Он также рассказал, что система учета урожая, получившая название "Свой-Чужой" (по аналогии с военными системами ПВО), устанавливается на каждый комбайн компании. Она помогает консолидировать данные о фактической урожайности по каждому полю, а также в режиме реального времени выявлять хищения.

Главное же направление развития - это точное земледелие, то есть использование IT для того, чтобы создать оптимальные условия выращивания урожая. Для этого применяется комплекс систем, которые собирают и анализируют информацию с размещенных на технике и полях компании датчиков. Одна из систем на основании собранной информации формирует точные путевые листы, что значительно сокращает расход топлива, посевного материала и удобрений.

"Благодаря нашим системам мы сберегаем около 0,3 тонны с гектара по урожайности, а учитывая наше количество гектаров - это около 100 млн грн. Прямые возвраты от выявления и предотвращения краж благодаря системе каждый год составляют от 5 до 10 млн грн", - говорит Владимир Бабий.

Напомним, группа компаний "Укрлендфарминг" одной из первых поддержала инициативу сотового оператора "Киевстар", приняв участие в запуске мобильного приложения для малых фермеров m-Agri. Предприятия компании участвовали в мероприятиях для аграриев в рамках "Киевстар Фест" - встречи с украинскими фермерами летом 2018 года прошли в восьми областях Украины.