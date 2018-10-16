В жутком ДТП под Киевом погибли три человека [ Редактировать ]
В Киевской области на трассе Киев - Ковель произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии погибли три человека, сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.
Столкновение грузовика Scania и легковушки Volkswagen произошло возле села Поташня. На место аварии прибыли следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции Бородянского отделения полиции, работники следственного управления полиции области и медики.
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком, в результате чего 51-летний водитель и двое пассажиров автомобиля Volkswagen от полученных травм погибли на месте аварии.
Полиция устанавливают все обстоятельства ДТП и личные данные других участников дорожно-транспортного происшествия.
Также 16 октября под Киевом автомобиль "разорвал" пешехода.
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