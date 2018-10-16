Производитель автомобилей Audi зарегистрировал в патентных ведомствах США и Германии новые начертания фирменного логотипа.

Всемирно известные четыре кольца объединят в единый элемент или оставят пересекающимися только средние кольца, сообщает Autoconsulting.

По мнению экспертов, новые логотипы могут быть связаны с расширением продуктовой линейки.

В ближайшем будущем у Audi могут появиться семейства автономных и подключенных к сети моделей, на которых и будут использоваться новые эмблемы.

Например, логотип с пересекающимися центральными кольцами может символизировать связанные по протоколу V2V автомобили.

Приближенный к современному логотип Audi в виде колец появился в начале 1932 года, когда четыре компании, Audi, Horch, DKW и Wanderer, объединились в одну - Auto Union.

Ранее генерального директора Audi Руперта Штадлера задержали во время так называемого "дизельного скандала".