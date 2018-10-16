Автомобили Audi получили новый логотип (фото) [ Редактировать ]
Производитель автомобилей Audi зарегистрировал в патентных ведомствах США и Германии новые начертания фирменного логотипа.
Всемирно известные четыре кольца объединят в единый элемент или оставят пересекающимися только средние кольца, сообщает Autoconsulting.
По мнению экспертов, новые логотипы могут быть связаны с расширением продуктовой линейки.
В ближайшем будущем у Audi могут появиться семейства автономных и подключенных к сети моделей, на которых и будут использоваться новые эмблемы.
Например, логотип с пересекающимися центральными кольцами может символизировать связанные по протоколу V2V автомобили.
Приближенный к современному логотип Audi в виде колец появился в начале 1932 года, когда четыре компании, Audi, Horch, DKW и Wanderer, объединились в одну - Auto Union.
Ранее генерального директора Audi Руперта Штадлера задержали во время так называемого "дизельного скандала".
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