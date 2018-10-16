В результате прорыва водопровода "Горловка - Торецк" тысячи жителей Горловки остались без централизованного водоснабжения. Об этом сообщили в Главном управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

В так называемой "серой" зоне в районе г. Горловка произошел порыв водопровода "Горловка-Торецк" диаметром 900 мм. Из-за аварии остановлено централизованное водоснабжение Торецка, Зализного, пгт Пивничного и Пивденного.

"По состоянию на 13:00 16 октября без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек", - говорится в сообщении.

Жителей и объекты критической инфраструктуры будут обеспечены водой путем подвоза воды автомобилями, добавили в ГСЧС.

Ранее на Закарпатье сотни домов остались без газа.