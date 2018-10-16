16 октября в Украине средняя розничная цена бензинов снизилась на 12-13 копеек за литр, при этом дизельное топливо подорожало на 2 копейки.

Так, в период с 12 по 16 октября сети WOG и ОККО снизили цены на бензин на 50 копеек за литр, сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга консалтинговой группы А-95.

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 снизилась до 33,99 гривны за литр, А-95 - до 34,99 гривны за литр, А-95 "плюс" - до 35,99 гривны за литр. Цена на дизельное топливо осталась на уровне 33,49 гривны за литр.

В то же время "Овис", Marshal, ZOG, "Катрал" и "Азовнефтепродукт" повысили стоимость на дизельное топливо на 0,4-1 гривны за литр.

Кроме того, стоимость бензина на неделе, начавшейся 15 октября, снизится на 1 гривну за литр, прогнозирует директор консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна.

"Рынок уже синхронизировался с новыми ценовыми реалиями, и теперь все зависит от того, какой будет цена на нефть. Сейчас она пошла вниз: с 85 долларов за баррель до 81 доллара за баррель", - прокомментировал эксперт.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 16/12 октября, грн/л. Табл.: enkorr.com.ua

Напомним, в начале октября нефть значительно подешевела после рекордной цены.