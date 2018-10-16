Европол арестовал "мертвого" украинца во Франции [ Редактировать ]
Гражданина Украины, который подозревается в мошенничестве и отмывании денег и которому удалось избежать правосудия на родине, подделав собственное свидетельство о смерти, арестовали недалеко от французского Дижона.
У украинца конфисковали более 4,6 миллионов евро, включая замок, винтажный Rolls Royce Phantom и три произведения Сальвадора Дали, сообщает Лига.net со ссылкой на Европол.
В январе французская жандармерия инициировала расследование предполагаемых подозрительных сделок, связанных с приобретением замка, который был куплен на сумму 3 миллиона евро люксембургской компанией, конечным бенефициарным владельцем которой был гражданин Украины.
По информации Европола, задержанный разыскивается Украиной по подозрению в коррупции.
"Однако ему удалось уклониться от правосудия посредством подделки свидетельства о смерти", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, в Европоле отмечают, что "подозреваемый был не только жив, но и вел щедрый образ жизни во Франции".
Украинец арестован вместе с тремя его сообщниками.
Ранее СБУ задержала преступника из списка Интерпола.
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