В Марокко поезд сошел с рельс, есть жертвы [ Редактировать ]
По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения поезда возле столицы Марокко Рабат, сообащет Reuters. Еще 80 человек получили ранения.
Вагоны поезда сошли с рельсов, сообщил один из чиновников железной дороги Маракко. По словам еще одного чиновника, в результате инцидента могли погибнуть восемь человек.
По сообщениям местных СМИ, поезд свалился с рельсов возле города Сиди Букнадель на линии Рабат-Кенитра. В офисе государственной железной дороги - фирме ONCF - никаких официальных комментариев по поводу аварии пока не давали.
Ранее в Германии поезд сгорел на ходу.
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