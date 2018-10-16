"Оппозиционный блок" требует принятия справедливого и социально-ориентированного бюджета.

Об этом сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил во время заседания Согласительного совета во вторник, 16 октября.

Он отметил, что проект Государственного бюджета на 2019 год продолжает худшие традиции бюджетов предыдущих лет. "Наша фракция направила свои предложения в Бюджетный комитет. Проект Госбюджета-2019 продолжает худшие традиции бюджетов предыдущих лет, когда увеличивали финансирование силовиков и уменьшали социальные выплаты. Сегодня уже все понимают, что строительство полицейского государства с обедневшим населением – это путь в никуда. И поэтому мы настаиваем на том, чтобы проект бюджета был пересмотрен", - подчеркнул оппозиционный политик.

Парламентарий акцентировал на необходимости выполнения решения Конституционного Суда о возобновлении социальных выплат чернобыльцам. "Правительство не выполняет это решение. Мы настаиваем, чтобы в проекте Госбюджета это было учтено и выплаты были возобновлены. Бюджет должен быть справедливым, социально-ориентированным, а не направленным только на то, чтобы "кормить" силовые структуры, как это сегодня предлагается правительством", - резюмировал Юрий Бойко.

Напомним, что "Оппозиционный блок" подготовил пакет предложений к проекту Госбюджета-2019, среди которых предлагается существенно увеличить расходы на развитие социально-чувствительных сфер жизни. Прожиточный минимум предлагается повысить более чем в два раза, то есть к концу 2019 года он должен составлять 3 800 грн. В течение следующего года минимальная зарплата должна вырасти на 75% – до 7 000 грн. Минимальную пенсию предлагается увеличить в 3 раза – она ​​должна составить 4 500 грн.