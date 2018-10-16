16 октября в Шевченковском районе Запорожья из школы экстренно эвакуировали 353 человека из-за того, что одна из учениц распылила едкое вещество из газового баллончика.

"Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили личность правонарушительницы 2004 года рождения", - сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетней.

"Полицейские будут ходатайствовать об отчислении подростка из учебного заведения", - говорится в сообщении.

На месте работают врачи скорой помощи, которые проверяют состояние здоровья школьников.

Ранее в Николаеве в школе распылили вещество, приведшее к отравлению десятков детей. Виновником также оказался ученик.