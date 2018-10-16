Эвакуация детей в Запорожье: в школе распылили вещество [ Редактировать ]
16 октября в Шевченковском районе Запорожья из школы экстренно эвакуировали 353 человека из-за того, что одна из учениц распылила едкое вещество из газового баллончика.
"Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили личность правонарушительницы 2004 года рождения", - сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетней.
"Полицейские будут ходатайствовать об отчислении подростка из учебного заведения", - говорится в сообщении.
На месте работают врачи скорой помощи, которые проверяют состояние здоровья школьников.
Ранее в Николаеве в школе распылили вещество, приведшее к отравлению десятков детей. Виновником также оказался ученик.
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