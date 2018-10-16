От контрабанды леса Украина ежегодно теряет почти 13 миллиардов гривен.

Об этом во время Согласительного совета заявил сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко во вторник, 16 октября.

"Хочу привлечь внимание коллег к проблеме, на мой взгляд, национального значения, а именно к массовой вырубке лесов Карпат. Год назад я был около села Гриньков Ивано-Франковской области на месте незаконной вырубки леса. Я полетел туда на вертолете, и во время полета увидел пейзажи, напоминающие место падения Тунгусского метеорита в начале XX века. По этому поводу я сделал депутатский запрос, и получил ответ, что будет наведен порядок, что виновные будут привлечены к ответственности. Прошел год, я тем же маршрутом пролетел к этому же селу и увидел, что все произошло с точностью до наоборот – масштаб вырубок только вырос, и все это делается открыто. Лично мое впечатление, когда я пролетал над этими районами, что по сравнению с прошлым годом вырубки увеличились в два раза", – заявил Юрий Бойко.

Он отметил, что для местных жителей нет никакой тайны, кто это делает и под чьей "крышей". "Все местные знают, что у руководителя лесхоза есть "черный счет", а все участки поделены между местными чиновниками, в том числе и правоохранителями. Из вот таких историй и складывается общая картина проблемы. С начала года Украина отправила за границу древесины на 1 млрд евро. По подсчетам британских экспертов, 40% этой суммы – это контрабанда. То есть цена вопроса на сегодняшний день – 400 млн евро, или почти 13 млрд гривен. Это очень большие деньги, которые теряет Украина", – акцентировал оппозиционный политик.

Как подчеркнул Юрий Бойко, такая ​​ситуация – это преступление государственного уровня. "Я еще раз сделаю депутатский запрос на все правоохранительные органы и буду требовать реакции. "Оппозиционный блок" настаивает, чтобы эти преступления над страной и людьми, которые происходят открыто под крышей представителей коррумпированного режима, были остановлены", – резюмировал сопредседатель "Оппозиционного блока".