В Киеве умер легендарный футболист и тренер столичного "Динамо" Олег Базилевич. Экс-нападающий скончался на 82 году жизни после тяжелой болезни, сообщают "Факты".

Базилевич в тандеме с Валерием Лобановским в 1975 году привел нашу команду к триумфу в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Олег Петрович - заслуженный тренер СССР и Украины, кандидат педагогических наук.

Выступал за ФШМ (Киев), "Динамо" (Киев), "Черноморец" (Одесса), "Шахтер" (Донецк). Чемпион СССР 1961, 1971, 1974 и 1975 годов, вице-чемпион страны 1960 и 1965 годов, обладатель Кубка Советского Союза 1964 и 1974 годов, Кубка кубков и Суперкубка Европы 1975 года, бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года.

Работал главным тренером "Шахтера" (Донецк), "Динамо" (Киев) и сборной СССР (1974 - 1976 гг., вместе с Лобановским), "Динамо" (Минск), ЦСКА (Москва), юношеской сборной Украины (1985 г.), "Славии" (София) (1987-1988 гг.), олимпийской сборной Болгарии (1988-1989 гг.), сборной Украины (ноябрь 1992 г. - сентябрь 1994 г.), олимпийской сборной Кувейта (1995—1996 гг.) и клуба "Эль-Кувейт"(1997 г.).

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