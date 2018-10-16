Двое бездомных из Минска (Беларусь) попытались проникнуть на Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Пока не ясно как мужчинам удалось достать VIP-приглашения на данное мероприятие, передает "Униан".

Один из них представился заявил охране, что он является родственником главного редактора американского журнала Vogue Анны Винтур, а второй представился племянником бывшего главного редактора российской версии издания L'Officiel Эвелины Хромченко.

В итоге бездомным удалось пройти первый кордон охраны по приглашениям, которые, по их словам, им подарила сама Хромченко. Однако дальше белорусов не пропустили.

Читайте также, бездомный ворвался на радиостанцию и поцеловал ведущую.