Рада не сняла с Колесникова депутатскую неприкосновенность [ Редактировать ]
Верховная Рада проголосовала против снятия неприкосновенности с депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.
За предложение снять неприкосновенность голосовали лишь 163 депутата. Ни единого голоса "за" не дала родная фракция Колесникова, а также "Відродження", а от фракции "Воля народа" был подан только один голос в поддержку решения, передают fakty.ua.
Инициативу о снятии неприкосновенности с Колесникова представлял в парламенте генпрокурор Юрий Луценко.
До этого регламентный комитет парламента рассмотрел материалы Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Дмитрия Колесникова. Колесников предоставил официальные документы, которые показали, что обвинения силовиков сфальсифицированы, заявили адвокаты депутата.
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