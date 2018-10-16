За предложение снять неприкосновенность голосовали лишь 163 депутата. Илл.: fakty.ua

Верховная Рада проголосовала против снятия неприкосновенности с депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

За предложение снять неприкосновенность голосовали лишь 163 депутата. Ни единого голоса "за" не дала родная фракция Колесникова, а также "Відродження", а от фракции "Воля народа" был подан только один голос в поддержку решения, передают fakty.ua.

Инициативу о снятии неприкосновенности с Колесникова представлял в парламенте генпрокурор Юрий Луценко.

До этого регламентный комитет парламента рассмотрел материалы Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Дмитрия Колесникова. Колесников предоставил официальные документы, которые показали, что обвинения силовиков сфальсифицированы, заявили адвокаты депутата.