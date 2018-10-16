На рынке купли-продажи ипотечных кредитов в системе Prozorro участились случаи финансовых спекуляций со стороны коллекторских компаний, - об этом заявила Ярослава Авраменко, управляющий партнер Avramenko Group.

"По закону заемщик и поручитель не имеют права сами выкупать свои кредиты. Но это ограничение не распространяется на их родственников и близких друзей. Поэтому, как правило, большинство кредитов и выкупается в интересах самих заемщиков. Но, к сожалению, в последнее время все чаще кредиты, особенно ипотечные, стали выкупать коллектора. И если заемщики ранее использовали стратегию выжидания самой низкой цены, то коллекторские конторы, формируя цену выкупа, в первую очередь, ориентируются на стоимость ипотеки", - рассказала Ярослава Авраменко.

Также Ярослава Авраменко отметила, что коллекторы действуют по четко наработанной схеме.

"Коллекторские компании регистрируются на торгах, делают повышенные ставки, перебивая другие предложения и дальше действуют по двум сценариям: либо получают откупные со стороны проигравшей стороны либо взыскивают ипотеку с дальнейшей реализацией", - подчеркнула Ярослава Авраменко.

Глава Avramenko Group рекомендует подходить к торгам системно и с более тщательной подготовкой.

"Обязательно перед торгами необходимо переоформить дополнительное имущество с себя и поручителей, составить судебную стратегию защиты и, если позволяет время, начинать ее заранее реализовывать, не сообщать информацию о своей платежеспособности или стоимости залога третьим лицам (и неважно кем они по телефону представились), а самое главное – грамотно подойти к ценообразованию лота и продумать стратегию ставок на торгах. Сейчас можно смело сказать: если выкупите не вы, то выкупят вас. Подходите к каждому своему шагу максимально обдуманно, консультируйтесь у специалистов - компании, которые проводят торги каждый день точно знают, как правильно сформировать ставку и помогут оценить юридические риски, - подытожила Ярослава Авраменко.

Ранее, как сообщает UBR, Ярослава Авраменко прокомментировала ситуацию о нарушении моратория на выселение заемщиков из залоговых квартир.