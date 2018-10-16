У Запоріжжі сьогодні довелось евакуювати цілу школу. Чому викликали швидку, поліцію та рятувальників? І чи був зірваний навчальний процес, - знають наші кореспонденти.

Навчання в 77 запорізькій школі перервали після першого уроку. Усіх 350 учнів терміново вивели на вулицю.

Марина Макухіна, учитель школи № 77 Запоріжжя.

"Эвакуация очень быстро, ребята собрались, среагировали. Сколько звонков слышали? - Четыре! - Они сразу все услышали, встали, собрались спокойно, без всякой паники"

А все, через пустощі старшокласників - кажуть у школі.

"Какой-то прикол был. Девочка попшыкала перцовым баллончиком по школе, в столовой".

Отруйною речовиною встигли надихатися кілька десятків дітей. Які були поруч.

"Я подбежала к 3-А классу, помогла их эвакуировать. Очень много детей жаловались на тошноту, на боль в горле. И на головокружение. Некоторых посадили в скорую помощь, сделали им уколы, померяли давление и отпустили", - розповідає Інна Марченко, фахівець з охорони праці школи № 77 Запоріжжя.

Проте, декого з учнів, таки довелося забрати до лікарні.

"Бригади екстреної медичної допомоги оглянули 23 дитини, 18 з яких - були госпіталізовані. З ними працюють психологи. Важких дітей немає", - повідомила Марина Воловик, заступник директора департаменту охорони здоров'я Запорізької обладміністрації.

За годину після інциденту уроки відновили. Проте батьки зізнаються - довелося неабияк понервувати.

"Такие вещи надо хранить где-то в сейфе. Это ж ребенок где-то взял. У родителей, скорее всего. Или у братьев старших. И такое бывает", - занепокоєний Антон Мастєров, батько учениці школи № 77 Запоріжжя.

У поліції кажуть - пожартувала 14-річна учениця восьмого класу.

"Вирішується питання про прийняття до адміністративної відповідальності батьків неповнолітньої. Поліцейські будуть клопотати про відрахування підлітка з навчального закладу", - повідомила Катерина Людвік, керівник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Чи відрахують дівчину - у школі ще не вирішили. Проте пообіцяли провести збори, аби батьки контролювали - що діти носять у портфелях.

До речі, це не перший подібний інцидент у місті. Кілька тижнів тому газ застосували у школі сусіднього району.