В Україні змінять систему зберігання боєприпасів [ Редактировать ]
За останні два з половиною роки через пожежі на артскладах - Україна втратила близько 2 млрд доларів - про це повідомив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський.
Він зазначив, що в країні потрібно докорінно змінити систему зберігання боєприпасів, а Міноборони і Генштаб жодних висновків з останніх інцидентів не роблять. Крім того, у бюджеті-2019 коштів на бетонні сховища для арсеналів не передбачено, - додав Пашинський. Він нагадав, що завтра на засіданні комітету представники військового командування мають звітувати про події в Ічні.
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