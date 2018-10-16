За останні два з половиною роки через пожежі на артскладах - Україна втратила близько 2 млрд доларів - про це повідомив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський.

Він зазначив, що в країні потрібно докорінно змінити систему зберігання боєприпасів, а Міноборони і Генштаб жодних висновків з останніх інцидентів не роблять. Крім того, у бюджеті-2019 коштів на бетонні сховища для арсеналів не передбачено, - додав Пашинський. Він нагадав, що завтра на засіданні комітету представники військового командування мають звітувати про події в Ічні.