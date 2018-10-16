У Краматорську стартувала серія семінарів-практикумів із психологічної реабілітації військовослужбовців.

Мета тренінгів - виявляти на ранній стадії ознаки психотравм та стресів, які можуть призвести до агресії чи самогубства. У програмі задіяні вітчизняні медики і навіть американські фахівці, які розробили систему психореабілітації для морської піхоти. Старт тренінгам дали головний військовий прокурор і командувач операції об'єднаних сил. А продовжать їх спеціалісти зі США.

"Майже 900 військовослужбовців загинули не приймаючи в бойових діях участі. 600 це самогубства і умисні вбивства, які заподіяні іншим особам, як наслідок посттравматичного розладу", - заявив Анатолій Матіос, головний військовий прокурор України.

"Ми добилися зменшення небойових втрат в особовому складі. Це було здійснено за рахунок використання мобільних груп внутрішньої комунікації які посилаються Генштабом. Нами започатковано проект щодо проведення реабілітації прямо в зоні проведення Об'єднаної Операції", - наголосив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.