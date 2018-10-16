Правоохоронці встановили особу затриманого у Франції "мертвого" українця [ Редактировать ]
Затриманий у Бургундії громадянин України - "звичайний розумний злочинець, ніяк не причетний до політики" - так прокоментував інформацію від французьких жандармів керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя.
За підозрою у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей українця разом із трьома спільниками затримали ще 5 жовтня. Увагу французьких правоохоронців він привернув після того, як люксембурзька компанія, основним власником якої є наш співвітчизник - купила замок за 3 мільйони євро. Згодом з'ясувалося - чоловіка через корупцію розшукували й в Україні, утім йому вдалося уникнути покарання, підробивши свідоцтво про смерть.
Зараз український втікач знаходиться під вартою у Франції. Поліція також арештувала його майно на 4,5 мільйони євро, зокрема замок у Франції, вінтажний Rolls Royce Phantom і три витвори мистецтва Сальвадора Далі.
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