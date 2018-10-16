Австралія має намір перенести своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. І таким чином - визнати Єрусалим столицею Ізраїлю - про це повідомив прем'єр-міністр країни Скотт Морісон.

Глава Ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху, подякував своєму австралійському колезі за такий крок.

Торік у грудні перенести посольство до Єрусалиму вирішив президент США Дональд Трамп. Таке рішення викликало серйозне загострення військового конфлікту у Секторі Гази на кордоні із Палестиною. Адже Палестинці вважають Єрусалим своєю історичною територією. Утім, це не завадило Вашингтону втілити свій задум. Відтак 15 травня відбулося урочисте відкриття американського посольства в Єрусалимі.