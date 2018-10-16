На виборах у Бельгії перемогли "зелені" [ Редактировать ]
Історичний прорив "зелених" відбувся на місцевих виборах у Бельгії. Там екологічна партія набрала удвічі більше голосів, аніж на попередніх виборах, а в деяких районах навіть здобула перемогу. Чому бельгійці надають перевагу еко-політикам, - розкаже Олена Абрамович.
Найспекотніше за останні 100 років літо, коли бельгійцям навіть забороняли кілька тижнів поливати сади та газони і відключали воду, - далося взнаки. "Партія Зелених" здобула нечувану раніше кількість голосів на місцевих виборах. Витіснивши подекуди навіть "історичних власників" більшості - соціалістів.
"Любі друзі! Який чудовий день! До 35% голосів виборці віддали зеленим!", - радіє Вутер ван Бесьєн, представник партії Зелених Бельгії.
У кількох районах Брюсселя їм дісталися посади мерів. Наприклад, саме "зелені" будуть опікуватися відтепер центром міста. Боротьба з кліматичними змінами, як виявилося, тепер турбує бельгійців найбільше. І цей тренд політики-переможці сподіваються зберегти і на наступних виборах - вищого рангу.
"Це унікальна ситуація. За кілька місяців - у нас будуть європейські вибори, а також федеральні у Бельгії. І теперішнє голосування, звісно, позначиться на наступних. І ми зробимо все можливе, аби використати цей результат", - говорить Закіа Хабатті, спів-голова Партії Зелених Бельгії.
Ще одним трендом цього голосування стала перемога чималої кількості іноземців. Місця депутатів здобула, наприклад, нечувана раніше кількість португальців - семеро. Мером одного з районів став грек, інший муніципалітет уперше очолив темношкірий біженець з Конго - батько зіркового футболіста Венсена Компані.
Пояснюють таку палітру переможців - різноманітністю столиці ЄС. У Брюсселі близько 40 відсотків населення - це іноземці. І ті, хто прожив тут хоча б 5 років, - мають право голосувати на місцевих виборах.
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