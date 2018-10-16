Попытки избирательного снятия неприкосновенности с депутатов – это отвлечение внимания общества от насущных проблем и давление на оппозицию.

Об этом сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил в своем выступлении с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о снятии депутатской неприкосновенности с Александра Вилкула.

Он отметил, что граждане Украины ждут от правоохранительных органов, когда будут расследованы резонансные преступления, которые создали в стране атмосферу неуверенности и хаоса. "Хочу напомнить, 31 августа 2015 года перед Верховной Радой произошел террористический акт, в результате которого погибли 4 нацгвардейца, которые защищали всех здесь присутствующих. Виновные не наказаны. После этого - убийства двух журналистов в Киеве, расстрел пяти правоохранителей в с. Княжичи, на воздух взлетает уже четвертый военный арсенал, – и никакой реакции со стороны правоохранительных органов, никто не понес наказание. Кто виноват: диверсанты, небрежность? Кто будет за это отвечать?" – сказал оппозиционный политик.

"Поэтому я считаю, что сегодняшнее действо преследует две вещи. Первое - отвлечь внимание граждан от тупика, в котором оказались расследования резонансных преступлений, произошедших в Украине за последние несколько лет, и которые уничтожают ее международный имидж. Второе - это давление на депутатов из фракции "Оппозиционного блока", потому что это уже пятый парламентарий, а на вечернем заседании планируют еще и по шестому депутату от нашей фракции ставить вопрос о снятии неприкосновенности. Это при том, что по другим фракциям такой "статистики" нет", – сказал он.

По словам сопредседателя фракции, у "Оппозиционного блока" по данному вопросу есть четкая позиция и требование.

"Мы голосовали, и будем голосовать против выборочного снятия неприкосновенности. Мы считаем, что неприкосновенность должна быть снята со всех лиц, у которых она есть - начиная от президента страны, депутатов, судей, потому что мы это обещали своим избирателям, когда шли на выборы. И когда наконец в этом зале появится закон о снятии депутатской неприкосновенности, мы за него проголосуем, чтобы прекратить все эти театральные шоу, которые просто отвлекают внимание общества", – резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Верховная Рада не поддержала снятие депутатской неприкосновенности с Александра Вилкула.

"За" проголосовали только 137 народных депутатов из 226 необходимых. Таким образом, представление Генпрокуратуры было отклонено.