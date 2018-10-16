"Ситуация критическая": Сенцова срочно увезли в реанимацию [ Редактировать ]
Украинец Олег Сенцов, незаконно осужденный в России, после выхода из 145-дневной протестной голодовки госпитализирован в реанимацию больницы российского города Лабытнанги.
Отказ от пищи привел к необратимым последствиям для здоровья: у Сенцова проблемы с сердцем, мозгом, желудком, печенью, почками, кишечником, сообщила сестра политзаключенного Наталия Каплан, передает 24tv.ua.
"Его выводят из голодовки. Ситуация очень критическая. Никто не знает, чем это закончится", - сказала Каплан.
Она также отметила, что Сенцов уже написал завещание.
"Он не верит, что он выйдет или, может и верит, но уже не ждет этого. Я надеюсь, что мы его оттуда вытащим", - добавила Каплан.
Олег Сенцов 6 октября вынужденно прекратил голодовку после того, как его поставили перед фактом начала принудительного кормления. За 145 дней он похудел на 20 килограммов и серьезно подорвал здоровье.
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