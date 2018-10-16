Авиакатастрофа под Винницей: погибли военные [ Редактировать ]
В результате крушения украинского истребителя Су-27 в Винницкой области погибли два пилота.
"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
В то же время факт гибели военнослужащих подтвердил "Подробностям" руководитель Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник.
"Согласно информации ГСЧС, двое погибших", - прокомментировал он.
Как сообщалось, авиакатастрофа произошла 16 октября неподалеку от населенного пункта Хмельник Винницкой области.
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