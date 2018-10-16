Ани Лорак осталось два дня [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак ввела поклонников в полное замешательство и состояние беспокойства.
Дело в том, что 16 октября звезда на писала в Instagram загадочную фразу: "Осталось 2 дня... Я признаюсь".
Реплику Каролина дополнила кратким роликом со своим участием в промо-стиле, на котором также запечатлена подпись "2 days".
В сети мгновенно вспыхнули дискуссии, что могут означать эти загадочные слова. Одни пользователи предположили, что речь идет просто о премьере новой работы, другие - о беременности певицы, а третьи вообще, что Ани Лорак решила сделать "Каминг аут" и признаться в нетрадиционной ориентации.
"Наверно, премьера песни", "Ты в положении", "Беременна", "Будет круто если это будет дуэт с Лазаревым", "Так и думала что она лесби", - написали в комментариях.
Слова певицы вызвали такой ажиотаж, что менее чем за час ее публикация набрала более 70 тысяч лайков. В любом случае Ани Лорак осталось два дня, чтобы расставить все точки над "і".
Фото: instagram.com/anilorak
Примечательно, что ранее Ани Лорак призналась в жутких унижениях и издевательствах, которые ей пришлось пережить. Остается подождать, чтобы узнать, в чем она признается еще.
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