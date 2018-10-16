Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку [ Редактировать ]
16 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке.
Заявление прозвучало после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с "Процветающей Арменией" даже был подписал соответствующий меморандум, сообщает местное издание news.am.
Издание пишет, что если они сдержат свое обещание, и новый премьер-министр страны не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным, страну же ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.
Никол Пашинян был избран премьером Армении в мае 2018 года после массовых протестов, которые прокатились по стране. Тогда, будучи депутатом парламента, Никол Пашинян заявил о начале "тотального неповиновения" властям.
11 октября Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, о чем он объявит до конца этой недели. По словам Пашиняна, этот шаг он должен сделать для того, чтобы в стране состоялись досрочные парламентские выборы.
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