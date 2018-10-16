Пилоты перед катастрофой смогли отвести истребитель от села. Фото: Елена Слипун / vezha.vn.ua

Жители села Уланов Винницкой области, возле которого произошло падение украинского истребителя СУ-27УБ, сфотографировали место катастрофы.

По словам одного из очевидцев, самолет упал неподалеку от его двора. На фото видно воронку в земле и остатки материала, который похож на обшивку украинского СУ-27УБ, сообщает местное издание "Вежа".

Фото: vezha.vn.ua

Также местная жительница Елена Слипун сфотографировала дым от пожара, произошедшего после падения самолета.

Фото: Елена Слипун / vezha.vn.ua

Кроме того, люди рассказывают, что пилоты перед катастрофой смогли отвести истребитель от села и направили его на поле.

Напомним, 16 октября в Хмельницком районе Винницкой области произошло крушение украинского боевого самолета, в результате которого погибли пилоты.