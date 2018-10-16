Авиакатастрофа под Винницей: появились первые кадры трагедии (фото) [ Редактировать ]
Жители села Уланов Винницкой области, возле которого произошло падение украинского истребителя СУ-27УБ, сфотографировали место катастрофы.
По словам одного из очевидцев, самолет упал неподалеку от его двора. На фото видно воронку в земле и остатки материала, который похож на обшивку украинского СУ-27УБ, сообщает местное издание "Вежа".
Фото: vezha.vn.ua
Также местная жительница Елена Слипун сфотографировала дым от пожара, произошедшего после падения самолета.
Фото: Елена Слипун / vezha.vn.ua
Кроме того, люди рассказывают, что пилоты перед катастрофой смогли отвести истребитель от села и направили его на поле.
Напомним, 16 октября в Хмельницком районе Винницкой области произошло крушение украинского боевого самолета, в результате которого погибли пилоты.
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