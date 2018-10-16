Угорщина продовжить блокування Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів. Про це заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Люксембурзі.

Єдине, що узгодили - змінити назву посади уповноваженого із Закарпаття, але його обов'язки буде збережено. Консультації продовжаться вже наступного тижня - розповів Павло Клімкін.

Угорська сторона свої дії пояснює "відсутністю прогресу із законом про освіту".