Форум самоврядування: губернатор Харківської області Юлія Світлична закликала місцеві громади запроваджувати енергоефективні технології [ Редактировать ]
Як виживати маленьким селам і об'єднаним громадам - своїм досвідом у Харкові ділилися поляки. Там відбувся вже третій польсько-український форум місцевого самоврядування. Обговорювали - як і де заробити гроші та залучити інвестиції.
Ще одне важливе питання - енергоефективність. Подробиці - у нашому матеріалі.
Зекономлені гроші - зароблені гроші, - кажуть експерти польсько-української господарчої палати. У п'яти територіальних громадах на Харківщині вони запровадили пілотний проект з енергозабезпечення. Поляки розповідають - взялися за це ще в 90-х, коли зрозуміли скільки можна зекономити.
"Знаете, энергия она недешевая. Она будет каждый год дороже. Тогда мы начали считать деньги и подумали, что энергоэффективность - это хорошее направление", - говорить Даріуш Шимчиха, польсько-українська господарча палата, лідер проекту "Наша енергія".
Витрати на комуналку можна скоротити наполовину - запевняє голова Чкалівської ОТГ. Після створення об'єднаної громади тут вирішили кожну копійку вкладати у реконструкцію й утеплення дитсадків, шкіл та амбулаторій. 40 мільйонів дали область та Мінрегіонбуд. На черзі - встановлення гібридних міні-котелень, щоб здешевити для людей опалення.
"Мы позабирали у всех компаний, которые обеспечивали нас теплом своих котелен. И мы начали сами себя топить. В этом году мы понизим цену этой гигакалории", - говорить Віктор Соловйов, голова Чкалівської ОТГ.
Польські експерти провели енергоаудит у Чкалівській громаді і надали свої рекомендації, як зробити ще краще. Радили поляки, і як подолати ще одну проблему - трудової міграції. Кажуть, треба фінансувати освіту й створювати умови для молоді. За два роки Польща допомогла відновити на Харківщині 35 дитсадків та і виділила 150 мільйонів гривень для реконструкції шкіл.
"Самі розумієте, нема більше інвестиції в людей як покращення рівня освіти. Покращення життя, щоби клієнтів тої соціальної допомоги стало якомога менше", - наголошує Адам Зауер, директор українських програм Фонду Міжнародної солідарності (Польща).
Співпраця з Харківщиною цікавить і польських бізнесменів.
"Харків стає центром україно-польських відносин. Минулого року був візит президента Польщі, також голови Сейму і потужна велика делегація польських наших партнерів на економічному форумі, який відбувся два тижні тому. Це велика запорука нашої подальшої співпраці і нинішніх результатів. Результат ми маємо плюс 50% товарообороту, а наші підприємства збільшили експорт до Польщі майже вдвічі", - наголосила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
Голови Харківських ОТГ - часті гості у Польщі. Децентралізація там пройшла ще у 90-х. Переконані - європейський досвід не треба копіювати всліпу, варто вивчати чужі помилки, щоб не припуститися їх самим.
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