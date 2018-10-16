Тисячі врятованих життів на рахунку київського Центру кардіохірургії. Там працюють кращі спеціалісти з усієї України. Проте для операцій на серці потрібна сучасна дорога техніка.

Хто і як допомагає Центру її закуповувати, дізнавалася Лариса Зубенко.

Павло потрапив до центру кардіохірургії з Одеси. Йому потрібна була термінова операція на серці - порушилась робота артеріального клапана.

"Она по жизненным показателям нужна была, потому что разница давления. Сердце состоит из двух камер, разница давления, градиент, если по научному говорить, очень высокий, и, в принципе, без этой операции, перспектива была не блестящей. Я рад, что у нас в Украине есть такой центр, которым можно гордиться, по всей видимости, он на мировом уровне", - говорить Павло Кравцов, пацієнт Центру кардіохірургії.

Врятувати Павла лікарям допоміг апарат штучного кровообігу, який замінив серце під час операції. До речі, у київському Центрі кардіохірургії щодня проводять до 7 таких операцій. Пацієнти - від немовлят до людей похилого віку. Апаратів штучного кровообігу тут - 6, втім більшість - старі. Сьогодні клініка отримала сьомий апарат швейцарського виробництва. Гроші на нього - а це більше 9 мільйонів гривень - виділив Фонд Бориса Ложкіна.

"Я думаю, что частный центр Цюриха позавидует, зная, что у нас есть такой аппарат. Мы бы, наверное, не выжили, если бы мы не имели помощь. Вот, в данном случае, с 2015 года, если я не ошибаюсь, наш центр получил помощь от благотворительного Фонда Бориса Ложкина - около 20 млн. грн", - говорить Ілля Ємець, директор Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Кошти на медапаратуру зібрали на благодійному аукціоні, де були представлені твори сучасних українських митців. Засновник Фонду, Борис Ложкін, розповідає - перший аукціон провели ще 2015-го. Тоді й почали допомагати Київському Центру кардіохіругії.

"Объединить усилия меценатов, украинских художников для того, чтобы спасать, прежде всего, маленькие украинские детские жизни. Когда мы увидели операции, которые делаются для детей весом меньше двух килограммов на сердце, это совершенно невероятно и я очень надеюсь, что благодаря нашей помощи и золотым рукам наших хирургов, тысячи украинских детей будут спасены", - говорить Борис Ложкін, інвестор, засновник Благодійного фонду Бориса Ложкіна.

Представники Фонду кажуть - співпрацю з Центром кардіохірургії продовжуватимуть. Наступний благодійний аукціон відбудеться наступного року.