Поблизу Водяного бойовики застосували важку артилерію [ Редактировать ]
На передовій сьогодні били зі 120 калібру.
Заборонене Мінськом озброєння бойовики застосували поблизу Водяного. Загалом противник відкривав вогонь 6 разів. Стріляли прицільно. Гарячі точки - Станиця Луганська, Чермалик, Гнутове і Широкине.
Втрат серед українських військових станом на 18 годину - немає.
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