У Швейцарії арештували майно Сергія Курченка [ Редактировать ]
У Швейцарії арештували майно "банкіра" Сергія Курченка на суму 2 мільйони доларів. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, у ході досудового розслідування ГПУ - про підозру також повідомили службовим особам ПАТ "Брокбізнесбанк". Ця установа, за даними слідства, була підконтрольна учасникам злочинної організації.
У Швейцаріїї встановили один з рахунків, на який перераховувались "нелегальні" гроші". Наразі ці кошти арештовані.
по теме
Узбережжя під забудову: хто розпродає пляжі на Одещині?
На Одещині скандал у курортному селищі - чим обурені люди та чому мовчить місцева влада?
Тарелка с отравой: кто в ответе за массовые отравления детей?
Инфекционная лотерея. Кто контролирует работу мест общественного питания и почему отравления людей становятся массовыми?
Жену премьер-министра Израиля обвинили в коррупции
По меркам украинских чиновников это звучит смешно - ее обвиняют в нарушениях всего лишь на десятки тысяч долларов, но по израильским меркам - всем не до шуток
Юрий Бойко: Власть "крышует" незаконную вырубку леса
Несмотря на мораторий, ценную украинскую древесину эшелонами контрабандой отправляют в Европу. Масштабы незаконных вырубок - поражают, горные склоны - лысеют
Расследовала махинации: в Болгарии жестоко убили журналистику
По словам местных криминалистов, такого жестокого убийства в этом городе еще не было