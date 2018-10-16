Багатотисячний протест перед Кабінетом міністрів - анонсували в Парламенті Соціал-демократи і профспілки.

Акція за права незахищених верств населення має відбутися вже завтра. За словами нардепа Сергія Капліна - до таких дій українців підштовхнула бездіяльність влади. Адже, усі офіційні звернення виявились марними. Зокрема, це стосується перерахунку пенсій, доступності субсидій та виплат заборгованості по заробітним платам.

"Звертаюся до кожного українця, кожного, хто вважає себе людиною праці - завтра ви маєте бути на вулиці перед Кабміном. Ми маємо почати боротьбу за субсидії та право вижити восени та перезимувати. Будь-які вмовляння уряду, будь-які звернення до ВР - не мають жодного наслідку", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат, лідер "Соціалістичної партії".