Петро Порошенко пообіцяв підвищити зарплати військовослужбовцям [ Редактировать ]
Зарплата військових має бути підвищена - про це сьогодні заявив Президент України. За словами Петра Порошенка - солдат має отримувати 10 тисяч гривень, а ті, хто служать на передовій - не менше 21 тисячі.
Глава держави сьогодні відвідав Яворівський полігон та подивився на нові гуртожитки для військових. Більше розкаже - Галина Якушко.
Півтисячі військовослужбовців приїхали на один день, аби набути новий досвід, вивчити засоби воєнного зв'язку.
"До 25 кілометрів є можливість прокладати ці польові лінії зв'язку з комутатором і з польовим телефонним апаратом".
Військовий інструктор показує телефонну лінію для комунікації в надзвичайних ситуаціях. Розмови по ній неможливо прослухати. Такі технології використовують на сході України для зв'язку між блокпостами.
"То є самий надійний телефон! - Будь яку рацію можна прослухати, а цей - без "прослушки". Тільки якщо хтось підключиться паралельно, перерве дріт".
Плюшеві ведмедики, банка з під коли чи гумова шина... Президенту України військові розказують - у будь який з цих предметів - можна закласти вибухівку.
"Ніхто уваги не звертає, лежить на дорозі колесо, а при натисканні ногою - став на нього, - подивіться - натискаю, висвічується лампочка. Це означає, що детонатор спрацював".
Важлива проблема, на думку Петра Порошенка, забезпечити для військових нормальні умови життя. В казармі має бути сан вузол, пральна машина. ліжка та меблі. Саме таку продемонстрували главі держави.
"Я вважаю ненормальним, коли лише 5-10 відсотків тих, кому положено житло - отримують житло у власність. 90 відсотків звільняється з армії не отримавши нічого. Ми маємо захистити військовослужбовців. Якщо він прослужив, офіцер 25 років в армії. Сума фінансової компенсації має бути достатня для того, щоби людина могла себе забезпечити з урахуванням застави та іпотечного кредитування житлом там, де він вважає за потрібне", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
Президент провів також нараду з терористичної оборони. Обговорювали нову систему харчування для військових та подальше будівництво сучасних гуртожитків.
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Порошенко пообіцяв підняти зарплати військовослужбовцям
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