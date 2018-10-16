Авіакатострофа на Вінничині. Під час навчань упав військовий винищувач Су-27.

Це сталося близько 17 години в районі села Уланів. За даними генштабу, на місці катастрофи тривають пошуково-рятувальні заходи. Уже виявлено тіла двох загиблих пілотів. Катастрофа сталася під час спільних міжнародних навчань "Чисте небо - 2018".

"На даний момент особи, які пілотували український літак Су-27, а саме: пілоти, інформація щодо їх особистості встановлюється.

Під час виконання навчально-бойового польоту впав літак повітряних сил України Су-27 УБ. Інформуємо, що пошуково-рятувальною групою було виявлено тіла двох пілотів.

Що саме стало причиною катастрофи - на даний момент працюють експертні групи. Про їхні висновки буде повідомлено пізніше, коли будуть зроблені ці висновки", - повідомив Дмитро Струтинський, Тимчасовий виконувач обов'язків начальника прес-центру командування повітряних сил Збройних сил України.

Загибель американського пілота вже підтвердили в прокуратурі центрального регіону. Інформація з'явилася на офіційному сайті відомства. Наразі на місці події працютьслідчі.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону вже внесла данні в журнал реєстру за статтею "Порушення правил польотів". Слідство доручили Національній поліції області.