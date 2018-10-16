У Краматорську взялися за психологічну реабілітацію бійців. Там стартувала серія семінарів для військовослужбовців та психологів. Їх навчатимуть виявляти на ранній стадії ознаки, які можуть призвести до самогубства чи вбивства. Які методики використовують - бачив Руслан Смещук.

Невеличкий зал, в середені майже сотня офіцерів і капеланів. Ініціатор таких тренінгів - Головний військовий прокурор. Анатолій Матіос каже - тематика, звісно - не в компетенції його структури. Але саме військова прокуратура має справу з проблемами, зумовленими недосконалістю програм психологічної реабілітації .

"Майже 900 військовослужбовців загинули не приймаючи в бойових діях участі. 600 це самогубства і умисні вбивства, які заподіяні іншим особам, як наслідок посттравматичного розладу. Поспілкувавшись з керівництвом Науково-дослідного інституту психіатрії та наркології, підтримавши керуючого ООС Наева, ми знайшли форму без відриву від несення служби - саме тут в АТО провести тренінг", - наголосив Анатолій Матіос, головний військовий прокурор України

Один із розробників тренінгу, директор інституту психіатрії - Ірина Пінчук. Саме спеціалісти цієї установи детально аналізують анкети усіх військових, які вчинили самогубство або вбивство. Тож ці висновки були враховані під час підготовки до тренінгів.

"Ми розглядали питання і першої психологічної допомоги, і гострої реакції на стрес і посттравматичного стресового розладу. Особливості цього захворювання у військовослужбовців. Дуже такі важливі та актуальні питання, які не дуже широко розголошуються - це депресії у військовослужбовців. Зловживання та залежність від психоактивних речовин, суїциди", - говорить Ірина Пінчук, директор Науково-дослідного інституту психіатрії.

"Сьогодні тут зібрано майже 100 таких офіцерів-медиків, яким буде надано тренінг, за результатами якого вони зможуть на упередження робити так званий скрінінг - або вивчення можливих посттравматичних розладів у осіб, які приймають участь у бойових діях. Тобто, за калькою, яка розроблена світовими державами", - наголосив Анатолій Матіос, головний військовий прокурор України.

Офіцерів будуть навчати розпізнавати у підлеглих небезпечні ознаки бойового стресу, які можуть призвести до фатальних наслідків. І просто не допускати біди. Командуючий ООС, який теж був присутній на тренінгу, заявив - в останній час ситуація покращилася.

"Ми досягли зменшення не бойових втрат в особовому складі. Це було здійснено за рахунок використання мобільних груп внутрішньої комунікації, які посилаються Генштабом. Нами започатковано проект щодо проведення реабілітації прямо в зоні проведення Об'єднаної Операції", - повідомив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.

У цьому військовим допомагає місцева адміністрація. Так спільно нещодавно запустили пілотний проект психологічної реабілітації у Святогірську.

"Поки що, цей центр працює при госпіталі ветеранів війни в Святогірську. На жаль, небагато військовослужбовців можемо забезпечити. Їх психологічне розвантаження - з урахуванням відсутності такої кількості фахівців. Подібний центр плануємо ще створити в Лимані - зараз ми це питання розглядаємо", - наголосив Олександр Куць, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Тренінг триватиме ще декілька днів. Далі - під керівництвом спеціалістів із Сполучених Штатів.