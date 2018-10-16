Нове обличчя на переговорах у Мінську. На сьогоднішньому засіданні тристоронньої контактної групи Україну представляє радник президента - Руслан Демченко - про це під час брифінгу повідомила представник України у гуманітарній підруппі Ірина Геращенко.

За її словами, делегували Демченка - тимчасово. Ім'я людини, яка замінить Леоніда Кучму на постійній основі, - президент Петро Порошенко оголосить пізніше.

"Представник офіційний ТГК буде призначений президентом України. І саме президент України і має оголосити це прізвище. Але очевидно на 100 відсотків, що це буде патріотична, фахова людина, яка гідно і достойно представлятиме позицію України у Мінську так, як це завжди і відбувається", - наголосила Ірина Геращенко, представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи у Мінську.