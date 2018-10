В начале октября Киевский международный институт социологии огласил данные социологического исследования "Отношение и взгляды населения к судебной реформе". Согласно им, 78.5% украинцев не доверяют судам, а доверяют только 12%. Судебная реформа была одной из приоритетных после Революции Достоинства, однако данные опроса свидетельствуют о том, что она провалилась. Больше половины украинцев возложили вину за провал реформы на президента Порошенко, однако были и те, кто продемонстрировал удивительную осведомленность, возложив вину на тех чиновников, которые непосредственно отвечали за имплементацию судебной реформы – на замглавы Администрации президента Алексея Филатова и Главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергея Козьякова. Их признали виновными в провале 7,5% и 5,1% опрошенных соответственно. В целом украинцы негативно огласили результаты судебной реформы и одной из причин называют ее непрозрачность. Об этом неоднократно заявляли и эксперты.

Например, адвокат, входивший в Общественный совет добропорядочности при ВККСУ Роман Маселко на своей странице в Facebook прямо обвинил орган, который возглавляет Сергей Козьяков в непрозрачности. Маселко отмечает, что значительная часть собеседований проводится закрыто, досье судей не обновляются, в них отсутствуют пояснения самих судей, а значительная часть сведений скрыта. Кроме того, не публикуются решения по результатам оценки. Он также заявил о том, что в ВККСУ вдруг решили, что свои решения могут предоставляться только судьям, а не на запрос о доступе к публичной информации.

К чему такая секретность? Вероятно, причины кроются в истории самой судебной реформы и биографии тех чиновниках, которые занимаются ее имплементацией.

С 2016 года в Украине проходит судебная реформа. Спустя два года, социологические исследования показали, что она провалена. К маю 2018 года, доступ населения к правосудию существенно ухудшился даже по сравнению со временами Виктора Януковича. Репутация судебной системы почти уничтожена. Уволены и уволились почти половина судей. Некоторые суды не работают, другие перегружены, потому что в них некому рассматривать дела. Все это никак не совпадает с идеалами Майдана и стремлением Украины в Европу.

Главный скандал сегодняшнего дня – это формирование Антикоррупционного суда. Вопреки сделанным авансам, в него практически не захотели подаваться ни известные судьи, ни прокуроры, ни адвокаты по уголовным делам. Конкурс оказался рекордно низким, и в нем приняли участие в основном провинциальные судьи и ученые. Главная причина провала конкурса – это опасность оказаться между двумя огнями. С одной стороны, антикоррупционеры всех мастей и Национальное антикоррупционное бюро Украины. Они требуют принимать решения со всей строгостью революционного времени. С другой стороны, Администрация президента, которая хочет сделать Антикоррупционный суд дубиной в своих руках, а не в руках посольства США. Какую бы сторону ни выбрал будущий судья, он окажется под огнем с другой стороны.

Остаться полностью независимым у него не получится. На это указывает печальный опыт судебной реформы. Главным ее достижением считается Верховный суд (без слова "Украина"), который был создан вместо прежнего Верховного суда Украины. Сделали это по чиновничьей традиции, чтобы одним махом уволить несколько десятков пожизненно назначенных судей и устроить свой конкурс, в котором победят угодные новой власти люди.

Судя по многочисленным свидетельствам судей, принимавших участие в конкурсе, в новый Верховный суд прошли люди, специально отобранные в Администрации президента Украины. Кандидаты, которые прошли согласование на самом высоком уровне, получили удовлетворительные баллы во время специального экзамена, который называется "квалификационное оценивание". Проводил оценивание специальный орган – Высшая квалификационная комиссия судей, или ВККС.

Возглавляет этот орган Сергей Козьяков. Сегодня он самая яркая медиа-звезда судебного мира. Интервью с ним выходят регулярно в самых крупных украинских СМИ, которые в канун выборов не устают хвалить реформы. В этих интервью глава ВККС рассказывает, что реформа продвигается успешно, а в судебной сфере достигнуты небывалые успехи.

Тезисы Козьякова поддерживают судьи, прошедшие в ВС. Они дают зализанные интервью в духе "спасибо партии за счастливый случай в моей жизни".

Еще ее поддерживают многочисленные интернет-боты, которые поддерживают действующего президента (так называемые "порохоботы"). Таких людей – несколько сотен на несколько тысяч представителей судебного лагеря. Но критиковать реформу отваживаются лишь те судьи, которые попали под жернова квалификационного оценивания.

Остальные судьи, как и во все времена, предпочитают официально молчать, потому что ВККС обладает полномочиями для того, чтобы любого судью лишить занимаемой должности в течение двух недель. А опыт судей, не прошедших отбор в Администрации президента, показал – обжаловать решения комиссии в Верховном суде бессмысленно. Все просто. Судьи, которые туда прошли, отказываются принимать заявления об обжаловании квалификационного оценивания. Во-первых, судьи ВС прошли через эту процедуру, и не заинтересованы признавать ее изъяны. Во-вторых, они сами рискуют в любой момент попасть под процедуру дисциплинарной ответственности, с последующим увольнением.

Вот почему складывается впечатление, что судебная система приветствует судебную реформу. На самом деле, без ссылки на них судьи рассказывают прямо противоположное. Многие из них все еще проходят процедуру оценивания или еще только ожидают своей очереди. Они откровенно встревожены ручной процедурой отбора.

Так что Сергей Козьяков – это вовсе не добрый ученый, который на совесть выполняет букву закона. Он является прямым продолжением Администрации президента. Его функция – надзор за судьями, а также отсев неугодных кандидатов.

Источник власти Сергея Козьякова

Для обычных людей его персона не означает ничего. Но для судей Сергей Козьяков – царь, тогда как замглавы Администрации президента Алексей Филатов – бог. По указанию бога, царь может навсегда остановить карьеру любого из них.

Откуда такая власть?

На бумаге, судьи в Украине назначаются пожизненно. Чтобы получить доступ в касту "бессмертных", им нужно всего лишь пройти отборочный конкурс ВККС, или квалификационное оценивание. Таково обязательное требование судебной реформы, подготовка к которой началась в 2014 году, а реализация – в 2016-м.

Но судейское "бессмертие" существует лишь на бумаге. Даже после того, как судья пройдет экзамен, ВККС в любой момент может его проверить. Для этого достаточно, чтоб комиссия получила жалобу на действия судьи от любого гражданина. После этого, невзирая на статус пожизненного, любой судья рискует вылететь со своей должности за пару недель. Визирует решение ВККС другой орган - Высший совет правосудия (ВСП, или по-украински ВРП), поэтому обжаловать решение о неотборе судьи практически невозможно. Ведь иск можно подавать только против ВСП, а ВСП никак процедуру оценивания не нарушал. Получается интересный случай коллективной безнаказанности, который отказываются рассматривать судьи нового Верховного суда.

Итак, уволить любого судью, даже из Верховного суда, можно всего за две недели. А вот восстановление в должности судьи - практически невозможно. Власть главы ВККС – практически безгранична.

Он отбирал судей в новый Верховной Суд, а сейчас руководит отбором судей в Антикоррупционный суд и местные суды по всей Украине. Поищите в интернете – и вы обнаружите массу жалоб на процедуру, которая зовется "квалификационное оценивание". Она представляет собой конструктор, в котором совмещены письменный и устный экзамен, эталонное задание, психологический тест и собеседование с членами ВККС. На любом из этих этапов судью могут "срубить", присвоив любую оценку. Обосновывать свои оценки ВККС не должна, обжаловать ее оценку невозможно, результаты работ уничтожаются. Очень большой вес имеет такой фактор, как "за власним переконанням членів Комісії" – эта графа официально занесена в положение об оценке. "Правила игры" при оценивании менялись по ходу, что тоже стало причиной того, что многие неугодные были отсеяны, а те, кто хотел подаваться – не подались, зная о таком риске.

В первые пару лет после Евромайдана, власть еще заигрывала с общественностью и теми, кто называют себя активистами. Она вынужденно прислушивалась к выводам Громадської ради доброчесності, которая старалась не допустить во власть судей с сомнительной репутацией. Но в последние месяцы заигрывания прекратились. ВККС объявила, что не собирается считаться с мнением общественности. В ответ Громадська рада отказалась визировать решения, угодные Администрации президента. Со временем она вообще вышла из процесса оценивания. Теперь общественность вообще не принимает никакого участия в судебной реформе. Таким образом, АПУ проигнорировала требования европейцев о том, что реформа должна быть согласованна с обществом.

Но уже было поздно. ВККС уже не нуждалась в одобрении международного сообщества. Теперь ее власть – неограниченна. Единственный рычаг давления на ВККС – это собственный конкурс, по которому главу комиссии могут переизбрать. И этот конкурс неумолимо приближается. Решать, оставить ли Сергея Козьякова на должности, будет тот самый Алексей Филатов – главный юрист Администрации президента.

Откуда появился Козьяков

До Евромайдана Сергей Козьяков был не слишком успешным адвокатом, а по совместительству – преподавателем юридических дисциплин.

В судейских кругах рассказывают, что государственную должность он получил, предложив свои услуги замглаве Администрации президента Алексею Филатову. После Революции достоинства тот руководил Советом по вопросам судебной реформы при АП. Этот совет разрабатывал все положения судебной реформы, а затем вносил их в парламент от имени президента.

Участники этого Совета позже вошли в состав ВККС, ВСП и Верховного суда. Среди них был и Козьяков.

Как уже публично заявила Громадська рада доброчесності, ВККС – это часть судебной вертикали президента Порошенко. Так что разговоры о самостоятельности судебной ветви власти – просто разговоры. По факту, как и во все времена, суды находятся под контролем президента.

Для большинства граждан Украины независимость судебной власти – это просто штамп, не имеющий никакого практического значения лично для его жизни. Так и есть – ровно до тех пор, пока права этого гражданина не нарушат. Например, пьяный сосед застрелит его собаку или случайный проезжий на литовских номерах устроит аварию с его машиной. А позже выяснится, что полиция не может и не хочет вмешиваться. Остается единственный способ восстановить справедливость – пойти в суд.

И вот тут гражданин Украины понимает, что независимость судебной власти – это не просто мэм. Потому что судье могут позвонить из местной администрации и сказать, чтобы он принял правильное решение. И гражданин останется один на один со своей проблемой.

На большем масштабе это означает, что пенсионеры не могут получить надбавку к пенсии, потому что в Администрации президента дали указание не принимать такие решения нигде в Украине. Теперь понимаете?

В случае необходимости, подконтрольные суды обжалуют в нужную сторону любые незаконные или сомнительные шаги того же. Например, злоупотребления во время выборов, нарушения прав журналистов, закрытие ненужных СМИ, обыски и преследование врагов режима. Дело о госизмене Януковича, полностью срежиссированное под Юрия Луценко, само по себе не имеет перспективы. Но суды продолжают его рассматривать, и так будет до тех пор, пока нужно этой власти.

Козьяков руководит комиссией, которая призвана оценивать облико морале судей. В частности, не допускать в новые суды коррумпированных судей. Таким был посыл судебной реформы.

По самому Козьякову есть несколько эпизодов, которые доказывают, что он сам неоднократно нарушил антикоррупционное законодательство.

Коррупционный эпизод номер один.

На госслужбу Сергей Козьяков был назначен по квоте Минюста в октябре 2014 года. А главой ВККС был назначен 9 декабря 2014 года.

На момент назначения, он имел доли в нескольких компаниях. Став чиновником, он должен был выйти из управляющих органов негосударственных структур, а свои доли в компаниях передать в управление любой компании по управлению активами (КУА) – благо, их в Украине десятки.

Нарушение этих норм считается прямой коррупцией. За несоблюдение этой нормы по закону о госслужбе – увольнение и вплоть до тюрьмы. В частности, об этом был скандал с экс-министром финансов Александром Данилюком.

Так вот, Козьяков всего этого не сделал. Причем, сразу несколько раз:

Название компании Код ЕДРПОУ Совладельцы компании % доля Козьякова в компании Сумма взноса Адвокатская фирма "Сергей Козьков и Партнеры" 20060122 Подпалов Николай Григорьевич 100 0 ООО "Адвокатская фирма "Сергей Козьяков и партнеры" 30632760 Карнаухов Андрей Леонидович, Подпалов Николай Григорьевич 34 3000 ООО "Ком-буд-технологии" 34603340 Любомирская Оксана Валерьевна,

Пустовит Неля Анатольевна, Чубатенко Александр Андреевич 30 30000 ООО "Левада-Березань" 35089208 Носулич Виктор Дмитриевич, ООО "Жильонер", Чубатенко Андрей Николаевич 40 60000

Например, директором Адвокатской фирмы "Сергей Козьяков и Партнеры" он перестал быть лишь в середине 2015 года. Похожая ситуация по ООО "Сергей Козьяков и Партнеры". Руководитель компании сменился только в июне 2015 года.

Когда у Сергея Козьякова спрашивали, почему он раньше не передал во внешнее управление доли в этих компаниях, он неизменно отвечал, что был не в курсе, что эти компании вообще существуют. Это вполне похоже на правду, даже несмотря на то, что две компании из четыре носят его имя.

Помимо долей в этих компаниях, Козьяков был зарегистрирован как частный предприниматель. Это обычная практика в юридическом бизнесе, она позволяет экономить на налогах. Так вот, свидетельство о регистрации частного предпринимателя он аннулировал только через год (!) после назначения на пост главы ВККС – 16 июля 2015 года. Это не слишком соответствует статусу главного контролера за соблюдением закона в судах, потому что представляет собой классическое совмещение и прямо запрещено антикоррупционным законодательством.

На всякий случай, вот официальные данные:

ФОП Козьяков Сергей Юрьевич Регистрация 05 декабря 2000 Назначен членом ВККС Приказ Минюста от 17 октября 2014 года Приостановлен ФОП Козьяков Сергей Юрьевич 16 июля 2015

Ну и по мелочи. Козьяков был участником Ассоциации выпускников Института международных отношений Киевского университета. В этом университете он долгое время преподавал. Так вот, участие в этой организации он тоже не задекларировал. Тоже был не в курсе, скорее всего.

Регистрация компаний. Чем зарабатывал Козьяков до назначения в ВККС

Преподавательская деятельность денег не приносит. Зарплаты в Киевском университете мизерные.

Сергей Козьяков, будучи юристом, зарабатывал совершенно другими вещами. Он регистрировал для клиентов компании "под ключ". Это нормальная деятельность для юристов, и в ней нет ничего зазорного. Но все же имеет значение, с каким бизнесом работал будущий глава ВККС.

Клиент номер один – компания "Терра Капитал" (код ЄДРПОУ 32846852), которая ведет застройку на Никольской Слободке в Киеве. С этой компанией связан громкий скандал вокруг земли, который тянется еще со времен Леонида Черновецкого.

Сергей Козьяков был соучредителем этой компании. Вот эта выдержка показывает, что он был подставным лицом и оказывал услуги по регистрации юрлиц. Сегодня компания записана за оффшорами, и тем не менее ведет застройку на берегу Днепра.

СКАН

Клиент номер два – "Англо укр энерджи" (код ЄДРПОУ 35253264). В последние пару лет компания вошла в четверку активных скупщиков нефтегазовых месторождений. Предположительно, к ней имели отношение бизнесмены Онищенко и Злочевский. Козьяков в этих операциях участия не принимал – он зарегистрировал компанию и и вышел.

То же самое – в отношении еще нескольких компаний. Сергей Козьяков, скорее всего, создавал юридические схемы для бизнеса. Ничего зазорного, но человек возглавил отсеивание судей, и в этом вопросе много странных решений.

СКАН

Конфликт интересов и админресурс. Адвокатская компания

Сегодня "Сергей Козьяков и Партнеры" остается работающей адвокатской компанией с уставным фондом 0 (!) гривен. Да, такое позволяется по законодательству для адвокатских фирм.

Несмотря на нулевой уставник, фирма оказывает услуги по предоставлению правовой помощи. По одному из таких дел в 2018 году фирма выиграла иск на сумму 826 тысяч гривен.

Это то, что в мировой антикоррупционной практике называется "конфликт интересов". Одно дело, если бы Козьяков торговал конфетами, а потом передал этот бизнес в управление. Но он является на сегодня самым влиятельным человеком в судебной системе, после замглавы АП Алексея Филатова! Он контролирует назначение и увольнение судей – тот самый кадровый вопрос, который решает все. И вот, представьте, что фирма "Сергей Козьяков и Партнеры" подает в суд против одного из своих клиентов, который по каким-то причинам не заплатил деньги. Как вы думаете, посмеет судья вынести решение не в пользу Козьякова?

Этому есть документальное подтверждение. Вот первый иск, в котором обозначены реквизиты договора на юридическое обслуживание от 2017 года:

А вот – выигрыш дела в суде. На удивление, несколько раундов рассмотрения дела заняли

И это лишь случай, который случайно выплыл в публичное поле. Скольким еще людям и компаниям оказала юридические услуги компания "Сергей Козьяков и партнеры"? Сколько они за это заработали? Чем гарантировали успех в работе? Уж не высоким ли постом своего соучредителя?

Вчитываемся в декларацию за 2017 год. Первым делом, в ней бросаются в глаза три тендера на общую сумму 370 тысяч гривен.

Интересно, как сотрудники Козьякова докажут, что они работали без использования админресурса?

Фиктивный развод?

Сколько на самом деле зарабатывает Сергей Козьяков?

Из деклараций чиновника мы этот ответ точно не получим. Согласно декларации, Сергей Козьяков вошел в ВККС, уже имея и недвижимость, и дорогие машины, и некоторые сбережения на счету. С 2017 года в разы выросли его доходы в Комиссии – с 305 тысяч в 2015 году и 414 тысяч гривен в 2016 году до 2605 тысяч гривен. Так что даже складывается впечатление, что он может жить на одну зарплату.

Но в декларациях есть крайне любопытный момент. В 2015 году Козьяков записывает несколько объектов имущества как совместную собственность с женой. А уже в 2016 и 2017 годах эти объекты – в частности, квартиры и земельные участки в Буче - принадлежат полностью жене и дочери. Хотя никакой информации о продаже, дарственной или о продаже имущества – нет. Это очень похоже на развод – если так, то все, конечно же, объяснимо.

Но возможен и другой вариант. Дело в том, что в 2016 и 2017 годах жена Козьякова получает зарплату в адвокатской компании имени собственного мужа. Сравните сами. Вот декларация за 2015 год – там адвокатская деятельность не приносит ничего.

А вот декларация за 2016 год. Смотрите раздел 11.

Декларация за 2017 год – тоже раздел 11.

В этих же пунктах есть отметки о получении доходов от продажи недвижимости. Например, в 2017 году продана квартира в Киеве. Доход получает жена, а не они вдвоем с Козьяковым.

Получается любопытная ситуация. Внешне все похоже на развод, но жена главы ВККС сидит на символической зарплате в его адвокатской фирме и продает их некогда общее имущество. Предположительно, эти действия можно объяснить иначе. А именно, попыткой разделить юридически деятельность Сергея Козьякова как главы ВККС и его адвокатской компании.

Тогда логично также предположить фиктивный развод, что очень напоминает ситуацию его шефа – замглавы АП Алексея Филатова. Формально оставаясь чиновником, тот явно влияет на успех юридической компаниии AEQUO, которая записана на его гражданскую жену Анну Бабич. Несмотря на доказанный факт нарушения антикоррупционного законодательства, никакой ответственности за это Филатов не понес.

Так ли это в отношении Козьякова? Идет ли речь о фиктивном разводе, чтобы имитировать отсутствие его влияния на деятельность собственной адвокатской компании? Информации недостаточно.

Ключевой вопрос здесь все тот же – использует ли глава Комиссии свое влияние для того, чтобы продавливать нужные ему решения?

Как бы там ни было, список клиентов компании Козьякова впечатляет: General Motors, Samsung Electronics, Bunge, Lenovo Group, Lafarge, Huawei Technologies, их дочерние предприятия: Nissan Motor Ukraine, McDonald`s Ukraine, Samsung Electronics Ukraine Company. А также Adam Opel AG, Chevrolet Central and Eastern Europe LLC, DELPHI France SAS, TP-LINK Technologies Co, Ltd, Hyundai Corporation, Euroglas Polska Sp. z.o.o., ECO Eastern Europe Real Estate AG, Korea Electrоnics Assоciation, Korean Textile Association, "Фармак", "Нибулон", Министерства обороны Украины и "Укрэксимбанк".

Учитывая, что еще недавно Козьякова считали не слишком удачливым адвокатом, который занимался регистрацией компаний, прогресс удивителен. Тем более, в Украине, где судебная система плотно подчинена Администрации президента, и Козьяков управляет тем самым механизмом, который способен уволить любого судью за пару недель.

Чистая математика

Сами по себе декларации Сергея Козьякова – далеко не в порядке. Его официально задекларированные расходы намного превышают официально задекларированые доходы.

В 2017 году жена Козьякова купила квартиру прощадью 222,3 квадратных метра. Ее стоимость составила 7,9 млн грн, или почти 298 тыс долларов. До этого, в 2015 году, глава ВККС платил за жилье для дочери, которая учится в Англии – платеж составил порядка 25 тыс долларов. Итого, расходы превысили 320 тыс долларов за период с 2015 по 2017 годы, и это еще не все. Ведь они должны были есть, ездить на работу, платить за коммуналку и содержание машин. Отдыхать, в конце концов.

А вот что с доходной частью. В 2016 году жена Козьякова продала квартиру за 1,9 млн грн, или почти 78 тыс долларов. В 2017 году – еще одну квартиру за 1,7 млн грн, или 64 тыс долларов. Добавим к этому зарплаты обоих супругов Козьяковых на сумму 136 тыс долларов за период с 2015 по 2017 годы.

Получаем суммарный доход супругов на уровне 282 тыс долларов.

Итого – приличный, как для чиновника, разлет между расходами и доходами – порядка 40 тыс долларов. И сбережениями она не покрывается.

Напрашивается вывод о наличии у главы ВККС незадекларированных доходов. Но естественно, надзорные органы к нему претензий не имеют.

Международный аспект

Один из особых почерков власти времен Петра Порошенко – это участие в грантовых программах. С 2014 года зарубежные партнеры только через официальные каналы выделили Украине более $5 миллиардов. Львиная доля этих денег так и не пришла в Украину, осев в карманах самих грантодателей. Скажем, для чиновников из США помощь далекой Украине – это один из проектов по "распилу" бездонного госбюджета Штатов.

И все же, в Украину приходят миллиарды. И находятся люди, которые умеют их осваивать. Эти люди напрямую связаны с Администрацией президента Украины.

Судебная реформа и усовершенствование правовой системы Украины – это одно из популярных грантовых направлений. На него выделяются миллионы долларов в год.

По нашим данным, юристы Адвокатского объединения "Козьяков и Патнеры" не только побеждают в судах, но и активно участвуют в грантовых программах. В этой связи нам назвали таких специалистов:

Андрей Карнаухов

Никола Подпалов

Наталья Исаханова

Николай Бараш

Виталий Вареник

Елена Гладюк

Игорь Кабань

Виктор Компаниец

Олеся Кривецкая

Андрей Прилипенко

Иван Подпалов

Елена Шомпол

Александр Павленко.

Щекотливые дела

Понятно, что первому встречному не доверят управлять несколькими тысячами судей. Но Козьяков и не был случайным человеком.

Как известно, главный юрист, ответственный за внедрение судебной реформы , Алексей Филатов и Сергей Козьяков – выходцы из одной юридической компании "Проксен". А значит, эти двое знакомы давно. В 1990-1994 годах Козьяков был партнером юридической фирмы "Проксен". Там же работал и Филатов.

Также Филатов был ассистентом на кафедре международного права КНУ им. Т. Шевченко – как раз в то время, когда там преподавал Козьяков.

К слову, там же преподает Василь Кысиль, совладелец адвокатской компании "Василь Кисіль і Партнери", представители которой – друзья и соратники Филатова - массово получили должности в новом Верховном суде. Кстати, один из выходцев все той же юрфирмы Андрей Козлов стал подчиненным Козьякова в ВККС. А второй – Вадим Беляневич, так же " совершенно случайно" занял должность замглавы ВСП.

Таким образом. между Козьяковым и Филатовым уже давно сложились "доверительно партнерские отношения", они выливаются в том числе и в особые поручения.

Вот интересный пример. Николай Бараш является советником адвокатского объединения "Сергей Козьяков и Партнеры". У него большой опыт работы в Антимонопольном комитете. Он как никто другой понимает, как правильно вести расследование по факту монополизма.

ДОСЬЕ

Один из эпизодов его работы в составе объединения очень показателен. Это случай с осадой табачного монополиста "Мегаполис", созданного еще при кровавом режиме. Эта компания была подконтрольна "Семье" и, частично, скорее всего, россиянам – потому что родительская компания с тем же названием "Мегаполис" работает в России. В Украине в нее согнали всех оптовых торговцев сигаретами (кроме магазинов "метро", их доля микроскопическая).

Антимонопольный комитет создание новой монополии благословил. А непосредственное отношение к принятию решения имел тот самый Бараш.

После Майдана произошла классическая рейдерская схема современности. "Семью" вытеснили представители новой власти.

В "Мегаполис" после Майдана зашли с обысками ГПУ и МВД. Бориса Кауфмана, представлявшего "Семью", оттуда, скорее всего, выпихнули. Понять точно невозможно – все зарегистрировано на оффшорах. Бизнес был перерегистрирован на компанию "Тедис", в которой, по настойчивым слухам, был интерес генпрокурора Юрия Луценко. Проверить чистоту "Тедиса" также невозможно – компания тоже зарегистрирована на оффшоры.

Скорее всего, процесс глубоко координирован. После перевода на "Тедис" АМК в судах выиграл дело о штрафе на сотни миллионов – уже пустому "Мегаполису". Это событие сопровождалось позитивными пресс-релизами.

Естественно, официальная версия звучит с точностью до наоборот. Прокуратура борется за уплату налогов и против вывода денег через схемные инструменты.

Напомним, в СМИ сообщалось о том, что против Кесаева Украина ввела санкции. Также сообщалось, что "через счета фирм-транзитеров с 2015 по 2017 год из Украины было выведено 2,5 млрд гривень. Кроме того, Луценко сообщил, что на ключевые должности предприятия назначены лица, которые согласовывают свои действия с представителями РФ, занимающиеся поставкой оружия боевикам "ДНР/ЛНР". "Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" — одного из поставщиков оружия террористическим организациям "ДНР/ЛНР".

Сегодня Николай Бараш работает в компании Козьякова, а Адвокатское объединение "Сергей Козьяков и Партнеры" является украинским лидером в обслуживании монопольных споров. Нашлось место в схеме и гражданской жене Филатова – Анне Бабич ( которая к слову является кумой первого заместителя Главы АМКУ Марии Нижник). Юридическая компания Анны Бабич ЕКВО, созданная на второй день после прихода Филатова во власть, уже успела снискать славу "надежного решалы" антимонопольных споров. Совсем недавно в СМИ появился скан письма Анны Бабич, в котором она гарантирует российским заказчикам решение практически любого вопроса в АМКУ.

Как известно, получить концентрационные разрешения АМКУ – дело крайне дорогостоящее. И нет ничего удивительного в том,, что связь Филатова с Козьяковым и Бараш настолько прочна.