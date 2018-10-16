Захоплення заручниці: поліція Німеччини встановила особу терориста [ Редактировать ]
Вчорашнє захоплення заручниці в німецькому Кельні могло бути терактом - таку версію також розглядає місцева поліція. Мовляв, зловмисник, який був вихідцем з Сирії, заявив, що він - член "Ісламської держави".
Нагадаємо, напередодні невідомий зайшов до "Макдональдсу" поблизу залізничного вокзалу в Кельні та кинув у відвідувачів "коктейль Молотова". Постраждала 14-річна дівчина. Після чого нападник увірвався до аптеки неподалік та взяв у заручники жінку. Після спецоперації зловмисника знешкодили.
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