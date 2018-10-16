В Одесі просто неба можуть опинитися спортсмени, які виборюють для України золоті медалі на першостях світу. Асоціацію історичного фехтування з приміщення намагається виселити місцева влада.

Про битву лицарів із чиновниками - розкаже Андрій Анастасов.

Підвал будинку в центрі Одеси. Півтори сотні квадратних метрів вже десять років займає Асоціація історичного фехтування та реконструкції. Тут Спортсмени з цієї громадської організації проводять тренування та теоретичні заняття, ремонтують у майстерні обладунки: панцирі, кольчуги та шоломи.

"Потому что, если оставить вмятины не рихтованные, они рано или поздно, скажем так, достанут до тела".

Щороку фехтувальники переукладали с міськрадою договір оренди та залишалися тут на пільгових умовах: за 1 гривню на рік. І ось несподіванка. Минулої осені Департамент комунальної власності відмовився продовжувати угоду. Без будь-яких пояснень.

"Потом мы неофициальными путями разговаривали. Нам сказали, что, скорее всего, наше помещение кому-то понравилось и его оплатили. После этого мы пытались несколько раз пробиться в наш городской совет, но наши письма в нем исчезали ", - розповідає Ігор Магденко, віце-президент Асоціації історичного фехтування та реконструкції "Тангар".

У вересні можновладці взагалі звернулися з позовом до суду, щоб виселити Асоціацію на вулицю. Перше засідання відбудеться наприкінці жовтня. Бійці, які тричі на тиждень відточують тут техніку та удари, навіть не уявляють, де будуть тренуватися, якщо чиновники доб'ються свого.

"И опять же, во дворе ты не можешь поставить такое и выйти вот с таким. Я не знаю, что я буду делать, и что мои одноклубники будут делать, потому что для нас это помещение - это как второй дом!", - говорить Валерія Магденко, фехтувальниця.

Слід зауважити, що найкращі з одеських фехтувальників регулярно посідають призові місця на міжнародних змаганнях та виступають за національну збірну України, яка, до речі, навесні минулого року у фінальному поєдинку Чемпіонату світу в Барселоні сенсаційно перемогла збірну Росії.

"Смотрите: Украина ломит! Ломит Украина!"

"Слава Украине! Героям слава!"

"То, что мы победили, это очень серьезная работа Киева, Харькова, Одессы. Такой победы у нас не было много лет!", - запевняє Кирило Лубинець, тренер з історичного фехтування.

Ми намагалися отримати коментар у профільному департаменті Одеської міськради, проте чиновники прислали довідку, в якій лише констатували наявну ситуацію. А на прохання пояснити, чому саме виселяють спортсменів - відмовилися говорити.