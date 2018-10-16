Кесарево сечение "убивает" мозг ребенка - ученые [ Редактировать ]
Кесарево сечение влияет на формирование и рост мозга уже после рождения, способствуя массовой смерти нейронов, заявляют ученые из университета Джорджии в Атланте, США.
Биологи провели серию экспериментов на беременных мышах и их потомстве, часть из которого появилась на свет нормальным путем, а остальные - пережили мышиный аналог кесарева сечения, пишет PNAS.
Выяснилось, что гибель нейронов сразу после выхода ребенка на свет и чрезмерная активация гипоталамуса в это же время - вполне нормальные явления для первых часов жизни новорожденного. Так организм обучается борьбе с инфекциями и формирует первичные цепочки нервных клеток, избавляясь от ненужных телец.
Но данный процесс нарушается при хирургическом вмешательстве в процесс деторождения. В таком случае нейроны продолжали гибнуть в некоторых регионах мозгах новорожденных мышей еще три дня, а иммунитет в итоге долгое время не мог прийти в норму.
Ранее ученые обнаружили, что чай с молоком губит почки.
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