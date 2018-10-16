Критична доба для Великобританії. Уже завтра має вирішитися доля брекзиту. І все більший ризик, що Лондон та Брюссель не зможуть узгодити умови розлучення.

Чи наважиться Британія вийти зі складу ЄС грюкнувши дверима - розкаже Світлана Чернецька, з Лондона.

Лише диво може врятувати безрезультатні перемовини між Лондоном та Брюсселем. За планом брекзиту, вже завтра - на саміті європейських лідерів - сторони мали б підписати узгоджений сценарій розриву стосунків. А в березні Британія спокійно та злагоджено покинула б ЄС. Але ні. Домовитися щодо співжиття після брекзиту виявилося складніше, ніж могли уявити.

"Я досі вірю, що краще ніякої угоди, аніж погана. І я досі працюю над найкращим результатом для Сполученого Королівства. А саме: доброю угодою з Євросоюзом на майбутнє. Але, звісно, ми продовжуємо підготовку до ситуації, якщо домовитися не вдасться", - запевнила Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

Ризик виходу Британії зі складу ЄС без підписання угоди високий, як ніколи. Про це відверто говорить президент Європейського Союзу у запрошенні на саміт, яке розіслав лідерам 28 країн. Втім, Дональд Туск підкреслює, що надія на успіх залишається і закликав обидві сторони не здаватися.

Тереза Мей на саміт до Брюсселю теж прибуде. Втім, покине його раніше за інших. Вже без британського прем'єра решта лідерів вирішуватимуть долю брекзиту.

"Що ж, момент істини мусить настати в будь-якому випадку. Ми знали, що переговори будуть непростими. Наша позиція така: ЄС має бути єдиним. Потрібно працювати над угодою, яка буде вигідною обом сторонам. Ми, звісно, сподіваємося на краще, але готуємося до найгіршого", - говорить Стеф Блок, міністр закордонних справ Нідерландів.

Якщо буде на те добра воля колег місіс Мей, вони не спішитимуть виганяти Британію без домовленостей. І скличуть додатковий - екстрений саміт у листопаді. Такий собі останній шанс досягти консенсусу. І вже завтра буде видно - чи готові сторони йти на поступки одна одній.