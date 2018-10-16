Авиакатастрофа под Винницей: место ЧП окружили силовики (фото) [ Редактировать ]
Место крушения украинского истребителя в Хмельницком районе Винницкой области окружили около ста полицейских.
Кроме того, на месте работают два десятка следователей, сообщает пресс-служба Нацполиции области, передает УНН.
"Привлечено более 100 полицейских, которые оцепили место происшествия, чтобы туда не попали гражданские. Также работает 20 следователей, военные прокуроры и военнослужащие", - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что проводить следственные действия в темное время суток очень сложно и призвали всех не препятствовать их работе.
В районе падения самолета также работает авиация, в частности приземлился вертолет Ми-8.
Напомним, 16 октября в Хмельницком районе Винницкой области произошло крушение украинского боевого самолета, в результате которого погибли пилоты.
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