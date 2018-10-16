Место крушения украинского истребителя в Хмельницком районе Винницкой области окружили около ста полицейских.

Кроме того, на месте работают два десятка следователей, сообщает пресс-служба Нацполиции области, передает УНН.

"Привлечено более 100 полицейских, которые оцепили место происшествия, чтобы туда не попали гражданские. Также работает 20 следователей, военные прокуроры и военнослужащие", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что проводить следственные действия в темное время суток очень сложно и призвали всех не препятствовать их работе.

В районе падения самолета также работает авиация, в частности приземлился вертолет Ми-8.

Напомним, 16 октября в Хмельницком районе Винницкой области произошло крушение украинского боевого самолета, в результате которого погибли пилоты.