16 октября в одной из маршруток Днепра женщина разбила головой лобовое стекло.

Во время движения водитель резко дал по тормозам, из-за чего пострадавшую буквально вынесло на переднюю площадку автобуса, сообщает "Информатор".

Уточняется, что маршрутку "подрезала" иномарка, вследствие чего водитель был вынужден применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения.

При этом представитель профсоюза автоперевозчиков уверяет, что "на стекле уже были следы удара" до происшествия.

Водитель остановил маршрутку, оказал женщине первую домедицинскую помощь и и вызвал скорую. Претензий от пассажирки не поступило.

Тем временем в жутком ДТП под Киевом погибли три человека.