Жительница Днепра разбила головой лобовое стекло маршрутки [ Редактировать ]
16 октября в одной из маршруток Днепра женщина разбила головой лобовое стекло.
Во время движения водитель резко дал по тормозам, из-за чего пострадавшую буквально вынесло на переднюю площадку автобуса, сообщает "Информатор".
Уточняется, что маршрутку "подрезала" иномарка, вследствие чего водитель был вынужден применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения.
При этом представитель профсоюза автоперевозчиков уверяет, что "на стекле уже были следы удара" до происшествия.
Водитель остановил маршрутку, оказал женщине первую домедицинскую помощь и и вызвал скорую. Претензий от пассажирки не поступило.
Тем временем в жутком ДТП под Киевом погибли три человека.
по теме
В центре Киева разбилось полицейское авто (фото, видео)
В Киеве на проспекте Победы полицейская Toyota Prius зацепил Volkswagen на обгоне и она врезалась в отбойник
Под Тернополем КАМАЗ раздавил авто с людьми (фото)
В Тернопольской области КАМАЗ наехал на Renault Laguna, в котором находилось трое человек
Смертельное ДТП в Киеве: Volkswagen снес авто с людьми (фото)
В Киеве на Харьковской площади иностранец за рулем Volkswagen протаранил Fiat Doblo, от чего последний вылетел с дороги и врезался в столб
В Киеве водитель "Волги" едва не слетел с 20-метрового обрыва (видео)
В Киеве на улице Алма-Атинской произошло серьезное ДТП с участием автомобиля "Волга"
Беременная наркоманка напала на полицейских в Киеве (видео)
В Днепровском районе Киева беременная женщина обворовала авто после ДТП и оказала сопротивление полиции