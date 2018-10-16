Авиакатастрофа под Винницей: в ВВС США рассказали об американском военном [ Редактировать ]
В Военно-воздушных силах США сообщили, что американский военный стал участником инцидента с украинским истребителем Су-27, который потерпел катастрофу во время учений в Винницкой области.
"Мы видели сообщения о несчастном случае, и можем подтвердить, что этот инцидент был связан с военнослужащим США. В настоящее время он находится под расследованием", - сообщила пресс-служба ВВС США, передает УНН.
В ведомстве пообещали в дальнейшем предоставить больше информации, когда она станет доступной.
Напомним, 16 октября в Хмельницком районе Винницкой области произошло крушение украинского боевого самолета, в результате которого погибли пилоты.
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