В Военно-воздушных силах США сообщили, что американский военный стал участником инцидента с украинским истребителем Су-27, который потерпел катастрофу во время учений в Винницкой области.

"Мы видели сообщения о несчастном случае, и можем подтвердить, что этот инцидент был связан с военнослужащим США. В настоящее время он находится под расследованием", - сообщила пресс-служба ВВС США, передает УНН.

В ведомстве пообещали в дальнейшем предоставить больше информации, когда она станет доступной.

Напомним, 16 октября в Хмельницком районе Винницкой области произошло крушение украинского боевого самолета, в результате которого погибли пилоты.