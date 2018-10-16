В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием трех иномарок.

ЧП произошло 16 октября около 17:30 на перекрестке улиц Амурской и Сумской, пишет "Информатор".

Водитель Land Cruiser выполнял поворот и этот момент автомобиль BMW на большой скорости влетел в бок Toyota. В результате столкновения внедорожник перевернулся набок.

Водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Из-за аварии движение на перекрестке было ограничено. На месте работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также выезжали медики.

Также 16 октября под Киевом автомобиль "разорвал" пешехода.