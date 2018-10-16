BMW на скорости протаранил "Тойоту" в Киеве (фото, видео) [ Редактировать ]
В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием трех иномарок.
ЧП произошло 16 октября около 17:30 на перекрестке улиц Амурской и Сумской, пишет "Информатор".
Водитель Land Cruiser выполнял поворот и этот момент автомобиль BMW на большой скорости влетел в бок Toyota. В результате столкновения внедорожник перевернулся набок.
Водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Из-за аварии движение на перекрестке было ограничено. На месте работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также выезжали медики.
Также 16 октября под Киевом автомобиль "разорвал" пешехода.
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