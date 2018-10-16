На борту украинского военного самолета, который разбился в Винницкой области, могли быть боеприпасы.

Этой причиной в полиции объяснили, почему журналистов не пускают на место падения Су-27, ведь возможное наличие на борту боеприпасов может привести к их неконтролируемой детонации, сообщает УНН.

"Опасность в том, что это - военный самолет. И на борту ... могли быть боеприпасы, которые могут сдетонировать", - сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, они сейчас "осматривают каждый сантиметр".

Таким образом стало ясно, почему место авиакатастрофы окружили более сотни силовиков.

Напомним, 16 октября в Хмельницком районе Винницкой области произошло крушение украинского боевого самолета, в результате которого погибли пилоты. Одним из погибших оказался военнослужащий США.