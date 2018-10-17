Сборная Украины по футболу переиграла со счетом 1:0 команду Чехии и завоевала право участвовать в полуфинале Лиги B Лиги наций, а также право играть в элитной группе турнира следующего розыгрыша, пишет издание "НВ".

Хозяева поля с первых минут обозначили преимущество на поле, благодаря чему вскоре начали создавать моменты у чужих ворот. Уже на 10-й минуте Евгений Коноплянка нашел подачей Романа Яремчука на ближней стойке, а нападающий, сыграв на опережение, пробил мимо.

Позже Яремчук упустил еще один шанс для того, чтобы отличиться голом. Последовал навес с правого фланга, форвард перевисел в воздухе защитника, но не попал в нижний угол ворот.

На 18-м обороте секундной стрелки супермомент создали гости, когда Якуб Янкто вырвался один на один с Андреем Пятовым под углом и пытался пробить между ног вратарю, но тот парировал удар.

На исходе получаса игры украинцы посредством Руслана Малиновского снова упустили возможность забить в ворота соперника, но 43-й минуте полузащитник исправился. Это Яремчук получил мяч спиной к воротам на линии штрафной и отбросил назад партнеру, который мощнейшим ударом с левой уложил мяч в нижний угол.

После перерыва хозяева играли вторым номером, действуя преимущественно на контратаках. В одном из таких эпизодов гости могли пропустить второй мяч, когда Виктор Цыганков вывалился один на один с Павленкой, но не смог его переиграть.

Тем не менее, Украина удержала победу с минимальным счетом и за тур до завершения группового этапа вышла в полуфинал Лиги B, а также элиты Лиги наций следующего турнира.

Украина - Чехия 1:0

Гол: Малиновский, 43

Украина: Пятов - Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко, Малиновский (Зинченко, 85) - Ярмоленко, Марлос, Коноплянка (Цыганков, 69) - Яремчук

Чехия: Павленка - Г. Селассие, Челюстка, Брабец, Новак - Павелка, Барак - Выдра (Змргал, 66), Дочкал, Янкто (Шурал, 80) - Шик (Кременчик, 73)

Предупреждены: Ракицкий - Челюстка, Павелка

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